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Кабмин РФ направит 400 млн руб для повышения производительности труда - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Кабмин РФ направит 400 млн руб для повышения производительности труда
Кабмин РФ направит 400 млн руб для повышения производительности труда - 28.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин РФ направит 400 млн руб для повышения производительности труда
Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T21:08+0300
2025-07-28T21:09+0300
экономика
правительство рф
производительность труда
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в документе. Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.
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правительство рф, производительность труда
Экономика, Правительство РФ, производительность труда
21:08 28.07.2025 (обновлено: 21:09 28.07.2025)
 
Кабмин РФ направит 400 млн руб для повышения производительности труда

Кабмин направит 400 млн руб для повышения производительности труда в промышленности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда Минпромторгу 400 миллионов рублей на предоставление субсидии "Агентству развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения деятельности по развитию кадрового потенциала в Российской Федерации и повышению производительности труда в отраслях промышленности выделить в 2025 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400000 тысяч рублей для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторгу России необходимо представить доклад об использовании бюджетных ассигнований до 1 марта 2026 года.
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