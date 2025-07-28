https://1prime.ru/20250728/putin-860035752.html
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле - 28.07.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:42+0300
2025-07-28T18:42+0300
2025-07-28T18:42+0300
политика
владимир путин
телефонный разговор
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле."Двадцать восьмого июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.Также в кремлевской пресс-службе отметили: "Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения".При этом Путин отметил, что Россия готова содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны, как передает пресс-служба Кремля, была подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов.
https://1prime.ru/20250726/vstrecha-859983940.html
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владимир путин, телефонный разговор, биньямин нетаньяху
Политика, Владимир Путин, Телефонный разговор, Биньямин Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле
Кремль: Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.
"Двадцать восьмого июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.
Также в кремлевской пресс-службе отметили: "Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения".
При этом Путин отметил, что Россия готова содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны, как передает пресс-служба Кремля, была подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов.
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