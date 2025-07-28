https://1prime.ru/20250728/putin-860035752.html

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле - 28.07.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:42+0300

2025-07-28T18:42+0300

2025-07-28T18:42+0300

политика

владимир путин

телефонный разговор

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле."Двадцать восьмого июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.Также в кремлевской пресс-службе отметили: "Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения".При этом Путин отметил, что Россия готова содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны, как передает пресс-служба Кремля, была подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов.

https://1prime.ru/20250726/vstrecha-859983940.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, телефонный разговор, биньямин нетаньяху