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Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве
Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве - 28.07.2025, ПРАЙМ
Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве
"Росатом" и министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T21:49+0300
2025-07-28T21:49+0300
2025-07-28T21:53+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило Минэнерго РФ по итогам официального визита министра энергетики Сергея Цивилева в Нигер."В присутствии Сергея Цивилева и министра шахт Республики Нигер Усмана Абраши был подписан меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и министерством энергетики Республики Нигер о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в сообщении.Цивилев отметил, что задача России не просто участвовать в добыче урана, а создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома."Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины. Также мы договорились о совместной подготовке специалистов в этой области", - приводятся в сообщении слова российского министра.
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Экономика, Росатом, НИГЕР, Минэнерго РФ
Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве
Минэнерго РФ: Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило Минэнерго РФ по итогам официального визита министра энергетики Сергея Цивилева в Нигер.
"В присутствии Сергея Цивилева и министра шахт Республики Нигер Усмана Абраши был подписан меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и министерством энергетики Республики Нигер о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в сообщении.
Цивилев отметил, что задача России не просто участвовать в добыче урана, а создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома.
"Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины. Также мы договорились о совместной подготовке специалистов в этой области", - приводятся в сообщении слова российского министра.
Нигер объявил о национализации филиала французской урановой компании Orano