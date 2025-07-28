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Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве

Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве - 28.07.2025, ПРАЙМ

Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве

"Росатом" и министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:49+0300

2025-07-28T21:49+0300

2025-07-28T21:53+0300

экономика

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило Минэнерго РФ по итогам официального визита министра энергетики Сергея Цивилева в Нигер."В присутствии Сергея Цивилева и министра шахт Республики Нигер Усмана Абраши был подписан меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и министерством энергетики Республики Нигер о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в сообщении.Цивилев отметил, что задача России не просто участвовать в добыче урана, а создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома."Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины. Также мы договорились о совместной подготовке специалистов в этой области", - приводятся в сообщении слова российского министра.

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росатом, нигер, минэнерго рф