https://1prime.ru/20250728/roskosmos-860021567.html

"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности

"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности

"Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полётов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T08:53+0300

2025-07-28T08:53+0300

2025-07-28T08:53+0300

дмитрий баканов

роскосмос

благотворительность

космос

аукцион

общество

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полётов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные средства на благотворительность, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьёзный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями "Роскосмоса". Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК. Он уточнил, что на вырученные деньги с аукционов планируется финансировать поездки школьников на олимпиады, выдавать гранты перспективным студентам. "К нам обращаются: а можно перчатку того-то космонавта, который был на орбите, можно ли его скафандр с автографом. Оказалось, на это спрос есть существенный. Но важно, чтобы это было предельно прозрачно, в открытом режиме", - добавил глава "Роскосмоса".

https://1prime.ru/20250619/roskosmos-858687354.html

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дмитрий баканов, роскосмос, благотворительность, космос, аукцион, общество