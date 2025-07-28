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"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности
"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности
"Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полётов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:53+0300
2025-07-28T08:53+0300
дмитрий баканов
роскосмос
благотворительность
космос
аукцион
общество
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полётов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные средства на благотворительность, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьёзный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями "Роскосмоса". Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК. Он уточнил, что на вырученные деньги с аукционов планируется финансировать поездки школьников на олимпиады, выдавать гранты перспективным студентам. "К нам обращаются: а можно перчатку того-то космонавта, который был на орбите, можно ли его скафандр с автографом. Оказалось, на это спрос есть существенный. Но важно, чтобы это было предельно прозрачно, в открытом режиме", - добавил глава "Роскосмоса".
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дмитрий баканов, роскосмос, благотворительность, космос, аукцион, общество
Дмитрий Баканов, Роскосмос, благотворительность, космос, аукцион, Общество
08:53 28.07.2025
 
"Роскосмос" начнет продажу скафандров с автографами для благотворительности

Баканов: "Роскосмос" планирует продавать на аукционах артефакты после полетов в космос

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на форуме "Армия-2021"
Стенд госкорпорации Роскосмос на форуме Армия-2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полётов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные средства на благотворительность, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьёзный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями "Роскосмоса". Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК.
Он уточнил, что на вырученные деньги с аукционов планируется финансировать поездки школьников на олимпиады, выдавать гранты перспективным студентам.
"К нам обращаются: а можно перчатку того-то космонавта, который был на орбите, можно ли его скафандр с автографом. Оказалось, на это спрос есть существенный. Но важно, чтобы это было предельно прозрачно, в открытом режиме", - добавил глава "Роскосмоса".
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Дмитрий БакановРоскосмосблаготворительностькосмосаукционОбщество
 
 
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