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Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина - 28.07.2025, ПРАЙМ

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина, наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

энергетика

европа

казахстан

белоруссия

росстат

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина, наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, свидетельствует исследование РИА Новости. ЦЕНЫ НА БЕНЗИН Цены на бензин в Европе в первой половине 2025 года преимущественно снижались. Исключением стали только январь и большая часть июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое увеличение нефтяных цен с последующим резким откатом. В связи с этим в конце июня 2025 года цена бензина была ниже, чем в начале января, практически во всех европейских странах, за исключением России, Белоруссии и Казахстана. Увеличение цен в этих странах, вопреки общему тренду, обусловлено инфляционными процессами, поясняют эксперты. В свою очередь, в странах Западной Европы инфляцию уже практически удалось победить, поэтому динамика бензиновых цен зависела от стоимости сырья, которое подешевело. При этом очевидно, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. РОССИЯ - НА 15-М МЕСТЕ Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина. Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 литров 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина. СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 40 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 62,3 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,7%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 69 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту - 179 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 160 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане - 46,9 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и России - 68,8 и 71,5 рублей за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании - 159,7 рублей за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции и Великобритании (более 150 рублей за литр). ДИНАМИКА ЦЕН Во всех странах, кроме трех, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Норвегии (-8,7%), Швеции (-8,0%) и в Венгрии (-5,4%). Рост цен, как уже отмечалось, произошел только в Белоруссии (+6,6%), России (+2,7%) и в Казахстане (+1,9%). Цены на дизельное топливо также снизились почти во всех странах. Подорожание произошло лишь в четырех государствах из 32, участвующих в рейтинге. Эксперты РИА Новости полагают, что среднегодовая цена нефти Brent в 2025 году будет ниже уровня 2024 года и составит около 70-75 долларов за баррель, но при этом, учитывая крайнюю нестабильность мировой политики и экономики, не исключены краткосрочные резкие выпады цен за пределы коридора 70-80 долларов за баррель на волне эмоций от экстремальных новостей и слухов. В связи с этим среднегодовой уровень цен на бензин в Европе, скорее всего будет ниже, чем в 2024 году, что может положительно повлиять на доступность. В свою очередь, в России запрет на экспорт бензина окажет сдерживающее влияние на ценовую динамику. В связи с этим можно надеяться, что по итогам года рост цен на бензин будет в пределах ожидаемой инфляции (около 7-8%). При этом темп роста зарплат может быть выше, поэтому доступность бензина в России как минимум не снизится, считают эксперты. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на конец июня 2025 года. По Норвегии - по итогам мая 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

европа

казахстан

белоруссия

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европа, казахстан, белоруссия, росстат