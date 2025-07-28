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"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ

"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ - 28.07.2025, ПРАЙМ

"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ

Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T02:01+0300

2025-07-28T02:01+0300

2025-07-28T02:01+0300

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МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей. На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей. Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.

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бизнес, россия, белоруссия, рф, снг