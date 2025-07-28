Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250728/rossija-860017887.html
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ - 28.07.2025, ПРАЙМ
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ
Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T02:01+0300
2025-07-28T02:01+0300
бизнес
россия
белоруссия
рф
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860017887.jpg?1753657308
МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей. На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей. Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, рф, снг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, СНГ
02:01 28.07.2025
 
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ

Фильм "На деревню к дедушке" с Стояновым вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей.
На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей.
Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯРФСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала