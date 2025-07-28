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"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ - 28.07.2025, ПРАЙМ
"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ
Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T02:01+0300
2025-07-28T02:01+0300
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МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей.
На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей.
Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.
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"На деревню к дедушке" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ
Фильм "На деревню к дедушке" с Стояновым вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым вновь вернула себе лидерство в кинопрокате в России, заработав 25,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
При этом в общем рейтинге СНГ первую строчку по киносборам за уикенд заняла премьера "Фантастическая четверка: Первые шаги": в странах СНГ без учета России и Белоруссии она заработала 49 миллионов рублей.
На третью позицию опустился фильм "Не одна дома 2": он заработал 23,2 миллиона рублей.
Четвертое место заняла заняла Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор": киносборы за уикенд составили 18 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,5 миллиона рублей.