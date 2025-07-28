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Россия нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн
Россия нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн
Россия в январе-мае нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных 617 миллионов долларов, став главным их поставщиком для местных компаний, следует из... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T04:17+0300
2025-07-28T04:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
малайзия
китай
канада
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных 617 миллионов долларов, став главным их поставщиком для местных компаний, следует из анализа РИА Новости малайзийской статслужбы. Так, российские компании поставили в Малайзию удобрений на 617,4 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее и является максимальным значением для двусторонней торговли. Максимальный доход в текущем году Россия получила за майские поставки - 205,7 миллиона долларов. Больше было только однажды - в октябре прошлого года, когда стоимость малайзийского импорта составила 220,3 миллиона долларов. Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений для Малайзии, обогнав ближайшего конкурента, Канаду, почти вдвое. Та, в свою очередь, за январь-май поставила местным компаниям удобрений на 311,2 миллиона долларов, что позволило ей обогнать Китай и занять второе место вместо третьего годом ранее. Китай замкнул тройку с 297,9 миллиона долларов.
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мировая экономика, россия, малайзия, китай, канада
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ, КАНАДА
04:17 28.07.2025
 
Россия нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн

Россия в январе-мае нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных $617 млн

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия в январе-мае нарастила поставки удобрений Малайзии до рекордных 617 миллионов долларов, став главным их поставщиком для местных компаний, следует из анализа РИА Новости малайзийской статслужбы.
Так, российские компании поставили в Малайзию удобрений на 617,4 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее и является максимальным значением для двусторонней торговли.
Максимальный доход в текущем году Россия получила за майские поставки - 205,7 миллиона долларов. Больше было только однажды - в октябре прошлого года, когда стоимость малайзийского импорта составила 220,3 миллиона долларов.
Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений для Малайзии, обогнав ближайшего конкурента, Канаду, почти вдвое. Та, в свою очередь, за январь-май поставила местным компаниям удобрений на 311,2 миллиона долларов, что позволило ей обогнать Китай и занять второе место вместо третьего годом ранее. Китай замкнул тройку с 297,9 миллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯКИТАЙКАНАДА
 
 
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