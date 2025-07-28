https://1prime.ru/20250728/rossija-860018681.html

Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов

Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов - 28.07.2025, ПРАЙМ

Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов

Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T05:41+0300

2025-07-28T05:41+0300

2025-07-28T05:41+0300

россия

бизнес

экономика

пхеньян

москва

кндр

александр козлов

минприроды

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860018681.jpg?1753670486

ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. "Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган. Я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. Глава Минприроды напомнил, что в прошлом году между лидерами двух стран был подписан договор в Всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, тем самым была заложена прочная основа для укрепления дружбы двух стран и народов. "Сегодня мы вновь на деле доказываем приверженность наших дружественных стран братским отношениям. За два года мы проделали большую работу для расширения логистических возможностей наших стран", - отметил Козлов. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 27 июля в 19.30 мск. Время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации и членам экипажа вручили цветы.

пхеньян

москва

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, пхеньян, москва, кндр, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево