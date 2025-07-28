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Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов
Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов
Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T05:41+0300
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2025-07-28T05:41+0300
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
"Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган. Я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.
Глава Минприроды напомнил, что в прошлом году между лидерами двух стран был подписан договор в Всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, тем самым была заложена прочная основа для укрепления дружбы двух стран и народов.
"Сегодня мы вновь на деле доказываем приверженность наших дружественных стран братским отношениям. За два года мы проделали большую работу для расширения логистических возможностей наших стран", - отметил Козлов.
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 27 июля в 19.30 мск. Время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации и членам экипажа вручили цветы.
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россия, бизнес, пхеньян, москва, кндр, александр козлов, минприроды, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Пхеньян, МОСКВА, КНДР, Александр Козлов, Минприроды, аэропорт Шереметьево
Россия и КНДР расширяют логистические связи, заявил Козлов
Глава Минприроды Козлов: Россия и КНДР расширяют логистические связи
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
"Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган. Я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.
Глава Минприроды напомнил, что в прошлом году между лидерами двух стран был подписан договор в Всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, тем самым была заложена прочная основа для укрепления дружбы двух стран и народов.
"Сегодня мы вновь на деле доказываем приверженность наших дружественных стран братским отношениям. За два года мы проделали большую работу для расширения логистических возможностей наших стран", - отметил Козлов.
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 27 июля в 19.30 мск. Время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации и членам экипажа вручили цветы.