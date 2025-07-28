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Россияне рассказали, что чаще всего теряют в отпуске - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне рассказали, что чаще всего теряют в отпуске
Россияне рассказали, что чаще всего теряют в отпуске - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, что чаще всего теряют в отпуске
Половина россиян теряют в отпуске деньги, секс-игрушки, покупки, совершенные во время отдыха, и брендовые сумки, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирной... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T05:47+0300
2025-07-28T05:47+0300
бизнес
россия
финансы
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Половина россиян теряют в отпуске деньги, секс-игрушки, покупки, совершенные во время отдыха, и брендовые сумки, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирной сети "585 Золотой". "Чаще всего россияне оставляют в отпуске наличные деньги (56%), секс-игрушки (48%), покупки, совершенные во время отдыха (43%), и брендовые сумки (41%). Наиболее пристально опрошенные следят за смартфонами, ювелирными украшениями и оберегами. Их украли или потеряли 15%, 11% и 4% соответственно", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,5 тысячи респондентов по всей России. Там добавили, что самые популярные локации, где опрошенные прощаются с ценными вещами, - пляжи, рестораны и кафе, а также клубы. Чуть более безопасными местами для туристов стали общественный транспорт, ресепшн или лобби отелей, а также море. Отмечается, что чаще всего во время отпуска 45% россиян теряют или забывают ценные вещи. Большинство опрошенных теряли вещи на сумму менее 50 тысяч рублей. Тринадцать процентов - на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Только 3% респондентов вернулись домой без вещей общей стоимостью более одного миллиона рублей, добавили в компании. По словам аналитиков, в отличие от случайных потерь, картина с воровством иная: с кражами сталкиваются почти в три раза реже - 17%. Однако несмотря на то, что количество подобных кейсов почти в три раза меньше, ценность утраченных вещей значительно выше. Так, у большинства украли вещей от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. У 19% - на сумму более 1 миллиона рублей. Только 7% опрошенных в результате кражи потеряли менее 50 тысяч рублей. Для поиска утраченных ценностей россияне придерживаются классических сценариев: почти половина ищет их самостоятельно или обращаются за помощью в полицию. А верят в удачу и не ведут поиск 3% респондентов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
05:47 28.07.2025
 
Россияне рассказали, что чаще всего теряют в отпуске

"585 Золотой": половина россиян в отпуске теряет деньги, секс-игрушки и брендовые сумки

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Половина россиян теряют в отпуске деньги, секс-игрушки, покупки, совершенные во время отдыха, и брендовые сумки, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирной сети "585 Золотой".
"Чаще всего россияне оставляют в отпуске наличные деньги (56%), секс-игрушки (48%), покупки, совершенные во время отдыха (43%), и брендовые сумки (41%). Наиболее пристально опрошенные следят за смартфонами, ювелирными украшениями и оберегами. Их украли или потеряли 15%, 11% и 4% соответственно", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,5 тысячи респондентов по всей России.
Там добавили, что самые популярные локации, где опрошенные прощаются с ценными вещами, - пляжи, рестораны и кафе, а также клубы. Чуть более безопасными местами для туристов стали общественный транспорт, ресепшн или лобби отелей, а также море.
Отмечается, что чаще всего во время отпуска 45% россиян теряют или забывают ценные вещи. Большинство опрошенных теряли вещи на сумму менее 50 тысяч рублей. Тринадцать процентов - на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Только 3% респондентов вернулись домой без вещей общей стоимостью более одного миллиона рублей, добавили в компании.
По словам аналитиков, в отличие от случайных потерь, картина с воровством иная: с кражами сталкиваются почти в три раза реже - 17%. Однако несмотря на то, что количество подобных кейсов почти в три раза меньше, ценность утраченных вещей значительно выше. Так, у большинства украли вещей от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. У 19% - на сумму более 1 миллиона рублей. Только 7% опрошенных в результате кражи потеряли менее 50 тысяч рублей.
Для поиска утраченных ценностей россияне придерживаются классических сценариев: почти половина ищет их самостоятельно или обращаются за помощью в полицию. А верят в удачу и не ведут поиск 3% респондентов.
 
БизнесРОССИЯФинансы
 
 
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