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Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке

Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке - 28.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке

Россия в последние годы наращивает свою мягкую силу в Африке настолько быстро, что общественность и СМИ не всегда успевают отслеживать происходящие перемены,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T23:31+0300

2025-07-28T23:31+0300

2025-07-28T23:31+0300

политика

россия

мягкая сила

африка

экспертное мнение

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ПРЕТОРИЯ, 28 июл - ПРАЙМ. Россия в последние годы наращивает свою мягкую силу в Африке настолько быстро, что общественность и СМИ не всегда успевают отслеживать происходящие перемены, рассказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев. Главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук принимает участие в российско-африканской конференции, которую проводит в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA). "Изменения, которые на сегодня происходят, темпы наращивания Россией мягкой силы в Африки просто колоссальны. После 2022 года особенно. Это в разы, это не десятки процентов, это сотни процентов в год. Конечно, медийное освещение зачастую не успевает", - сказал собеседник агентства. "Сегодня на конференции, допустим, говорили: "Вот, у России никаких примеров нет мягкой силы". Примеров на сегодня десятки, но с ними надо работать", - добавил Дегтерев. В числе прочего, он упомянул растущее число африканских студентов, которые учатся в России, планы ведущих российских университетов открывать кампусы в Африке, так называемые "партнерские Русские дома", которые создает частный бизнес, активизацию научных обменов. Ряд иностранных экспертов, которые участвовали в конференции, напротив, говорили о снижении заметности России в условиях невысоких товарооборотов с африканскими странами и естественной эрозии фактора исторической памяти об участии Советского Союза в борьбе с колониализмом и апартеидом. "Тогда были АК-47, а что может стать новым АК-47? Нам нужно открывать новые горизонты - экономические, научные, космос", - говорил один из исследователей.

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россия, мягкая сила, африка, экспертное мнение