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На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты - 28.07.2025, ПРАЙМ
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На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты
На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты - 28.07.2025, ПРАЙМ
На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты
Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T04:08+0300
2025-07-28T04:08+0300
энергетика
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий. "Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении. Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
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сахалин
Энергетика, Сахалин
04:08 28.07.2025
 
На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты

"Сахалинэнерго": при реконструкции ЛЭП на юге Сахалина обнаружены артефакты

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий.
"Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
 
ЭнергетикаСахалин
 
 
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