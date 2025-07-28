https://1prime.ru/20250728/sahalin-860018133.html

На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты

На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты - 28.07.2025, ПРАЙМ

На юге Сахалина при реконструкции ЛЭП нашли артефакты

Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T04:08+0300

2025-07-28T04:08+0300

2025-07-28T04:08+0300

энергетика

сахалин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860018133.jpg?1753664881

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Объекты культурного наследия обнаружены при проектировании реконструкции ЛЭП на юге Сахалина, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". По информации компании, энергетики нашли остатки блиндажа периода Русско-японской войны 1904-1905 годов, жилищную впадину с обваловкой и древние артефакты, в том числе каменные топоры, фрагменты керамики и заготовки орудий. "Сахалинэнерго проведет археологические раскопки на ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская". Работы пройдут на двух территориях общей площадью 500 квадратных метров без применения техники и завершатся к концу сентября этого года", - говорится в сообщении. Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что проектируемая линия критически важна для энергосистемы острова. Она связывает Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ и обеспечивает электроснабжение Долинского района. Реализация Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сахалин