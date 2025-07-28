https://1prime.ru/20250728/sbu-860039373.html
Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ
Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ - 28.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ
Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T21:18+0300
2025-07-28T21:18+0300
2025-07-28T21:31+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. "Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
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владимир зеленский, закон, сбу, численность
Владимир Зеленский, закон, СБУ, численность
Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ
Рада: Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады.
Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек.
"Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.
Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
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