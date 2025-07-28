https://1prime.ru/20250728/sbu-860039373.html

Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ

Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ - 28.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ

Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:18+0300

2025-07-28T21:18+0300

2025-07-28T21:31+0300

владимир зеленский

закон

сбу

численность

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. "Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".

https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860010106.html

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владимир зеленский, закон, сбу, численность