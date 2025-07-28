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Эксперт рассказал, кто будет в плюсе от торговой сделки США с ЕС
Эксперт рассказал, кто будет в плюсе от торговой сделки США с ЕС - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто будет в плюсе от торговой сделки США с ЕС
США стали однозначным победителем во внешнеторговом соглашении с ЕС: их газовые компании и автопроизводители смогут обогатиться, а вот европейский компании... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:34+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. США стали однозначным победителем во внешнеторговом соглашении с ЕС: их газовые компании и автопроизводители смогут обогатиться, а вот европейский компании столкнутся со снижением прибыли, заявил РИА Новости аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашении, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. "Судя по предварительным комментариям, США должны будут в основном экспортировать энергосырье. Поэтому результатом сделки должно стать увеличение прибыли газовых компаний и автопроизводителей США и снижение прибыли у таковых в ЕС", - считает Кононов. Кононов также отметил, что ЕС со своей стороны в основном экспортирует в США потребительские товары, в частности, косметику и фармацевтику, химию, автомобили. "В последние десятилетия ЕС использовал неторговые барьеры для ограничения доступа к своему рынку. Повышение импортных пошлин США может частично сбалансировать ситуацию. Победителем тут однозначно являются США", - подчеркнул Кононов. Изначально же, ещё 12 июля, Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сделка, мировая экономика
Экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, сделка, Мировая экономика
Эксперт рассказал, кто будет в плюсе от торговой сделки США с ЕС
Кононов: газовики и автопроизводители из США смогут обогатиться на сделке с ЕС
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. США стали однозначным победителем во внешнеторговом соглашении с ЕС: их газовые компании и автопроизводители смогут обогатиться, а вот европейский компании столкнутся со снижением прибыли, заявил РИА Новости аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашении, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа.
"Судя по предварительным комментариям, США должны будут в основном экспортировать энергосырье. Поэтому результатом сделки должно стать увеличение прибыли газовых компаний и автопроизводителей США и снижение прибыли у таковых в ЕС", - считает Кононов.
Кононов также отметил, что ЕС со своей стороны в основном экспортирует в США потребительские товары, в частности, косметику и фармацевтику, химию, автомобили.
"В последние десятилетия ЕС использовал неторговые барьеры для ограничения доступа к своему рынку. Повышение импортных пошлин США может частично сбалансировать ситуацию. Победителем тут однозначно являются США", - подчеркнул Кононов.
Изначально же, ещё 12 июля, Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары.
Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом