https://1prime.ru/20250728/serbiya-860040208.html

В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России

В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T22:29+0300

2025-07-28T22:29+0300

2025-07-28T22:29+0300

политика

санкции против рф

заявление

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БЕЛГРАД, 28 июл - ПРАЙМ. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его заявлений в СМИ. Австрийское информагентство APA ранее опубликовало интервью Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали. "Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ", - сказал Старович. Он перечислил три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада. "Ценностные - потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические - потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические - потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас", - перечислил сербский министр. Старович напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года "после начала трагической войны на Украине" принял ряд выводов. "Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения", - сказал член правительства Сербии. По его словам положение Сербии между Востоком и Западом часто является сложным, но оно также принесло много конкретных преимуществ, среди них доступные источники энергии - "электричество или газ, который мы получаем от РФ по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы". Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

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санкции против рф, заявление