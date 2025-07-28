Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250728/serbiya-860040208.html
В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России
В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России - 28.07.2025, ПРАЙМ
В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России
Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:29+0300
2025-07-28T22:29+0300
политика
санкции против рф
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 28 июл - ПРАЙМ. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его заявлений в СМИ. Австрийское информагентство APA ранее опубликовало интервью Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали. "Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ", - сказал Старович. Он перечислил три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада. "Ценностные - потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические - потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические - потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас", - перечислил сербский министр. Старович напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года "после начала трагической войны на Украине" принял ряд выводов. "Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения", - сказал член правительства Сербии. По его словам положение Сербии между Востоком и Западом часто является сложным, но оно также принесло много конкретных преимуществ, среди них доступные источники энергии - "электричество или газ, который мы получаем от РФ по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы". Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://1prime.ru/20250728/nis-860039636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, заявление
Политика, санкции против РФ, заявление
22:29 28.07.2025
 
В Сербии сделали заявление относительно введения санкций против России

Министр по евроинтеграции Сербии: Белград не будет вводить санкции против РФ

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 28 июл - ПРАЙМ. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию его заявлений в СМИ.
Австрийское информагентство APA ранее опубликовало интервью Старовича с фразой о том, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский президент Александр Вучич затем заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, а министр по евроинтеграции выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали.
"Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ", - сказал Старович.
Он перечислил три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада.
"Ценностные - потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические - потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические - потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас", - перечислил сербский министр.
Старович напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года "после начала трагической войны на Украине" принял ряд выводов.
"Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения", - сказал член правительства Сербии.
По его словам положение Сербии между Востоком и Западом часто является сложным, но оно также принесло много конкретных преимуществ, среди них доступные источники энергии - "электричество или газ, который мы получаем от РФ по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы".
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
США отложили санкции против российско-сербской NIS, сообщили в Сербии
21:45
 
Политикасанкции против РФзаявление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала