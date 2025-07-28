https://1prime.ru/20250728/serebro-860031846.html
Эксперт спрогнозировал рост дефицита серебра на мировом рынке на 30%
Эксперт спрогнозировал рост дефицита серебра на мировом рынке на 30% - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост дефицита серебра на мировом рынке на 30%
Дефицит серебра на мировом рынке увеличится примерно в 1,3 раза и превысит 400 миллионов унций в 2028 году, следует из обзора старшего аналитика компании... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:18+0300
2025-07-28T16:18+0300
2025-07-28T16:35+0300
экономика
серебро
мировой рынок
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Дефицит серебра на мировом рынке увеличится примерно в 1,3 раза и превысит 400 миллионов унций в 2028 году, следует из обзора старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина. "Дальнейший рост ввода ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в мире (+67% год к году в 2023 году и +27% год к году в 2024 году) усилит текущий дефицит серебра и поддержит рост цен в 2025-2029 годах... По нашим оценкам, текущих видимых запасов серебра на рынке хватит примерно лишь на 3 года потребления в базовом сценарии", - говорится в обзоре. Согласно представленной таблице, рынок физического серебра стал дефицитным с 2021 года. В текущем году ожидается нехватка металла в размере 300 миллионов унций, в 2026 году - примерно 330 миллионов унций, в 2028 - свыше 400 миллионов унций. При этом общее потребление серебра в текущем году прогнозируется на уровне 1,32 миллиарда унций. Основной спрос со стороны промышленного сектора - 502 миллиона унций. Кроме того, металл будет использоваться также для солнечных панелей - 294 миллиона унций, для ювелирной отрасли - 217 миллионов унций. В 2028 году спрос на серебро вырастет на 9% и достигнет 1,44 миллиарда унций. "В базовом сценарии ожидаем, что средние цены на серебро в 2025 году составят 43 доллара за унцию", - добавляется в обзоре. Тем не менее, уже в следующем году стоимость металла может превысить 50 долларов за унцию, а в 2028 году - достигнуть значений около 60 долларов за унцию. В компании полагают, что даже в случае ощутимого роста цен на серебро в 2025-2029 годах существенного увеличения производства металла не ожидается. Отмечается, что сейчас первичное серебро составляет менее 25% от общего предложения металла на рынке. Около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт, поэтому его производство нечувствительно к росту цен на драгметалл.
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серебро, мировой рынок
Экономика, серебро, мировой рынок
Эксперт спрогнозировал рост дефицита серебра на мировом рынке на 30%
Халин: дефицит серебра на мировом рынке к 2028 году превысит 400 миллионов унций
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Дефицит серебра на мировом рынке увеличится примерно в 1,3 раза и превысит 400 миллионов унций в 2028 году, следует из обзора старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина.
"Дальнейший рост ввода ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в мире (+67% год к году в 2023 году и +27% год к году в 2024 году) усилит текущий дефицит серебра и поддержит рост цен в 2025-2029 годах... По нашим оценкам, текущих видимых запасов серебра на рынке хватит примерно лишь на 3 года потребления в базовом сценарии", - говорится в обзоре.
Согласно представленной таблице, рынок физического серебра стал дефицитным с 2021 года. В текущем году ожидается нехватка металла в размере 300 миллионов унций, в 2026 году - примерно 330 миллионов унций, в 2028 - свыше 400 миллионов унций.
При этом общее потребление серебра в текущем году прогнозируется на уровне 1,32 миллиарда унций. Основной спрос со стороны промышленного сектора - 502 миллиона унций. Кроме того, металл будет использоваться также для солнечных панелей - 294 миллиона унций, для ювелирной отрасли - 217 миллионов унций. В 2028 году спрос на серебро вырастет на 9% и достигнет 1,44 миллиарда унций.
"В базовом сценарии ожидаем, что средние цены на серебро в 2025 году составят 43 доллара за унцию", - добавляется в обзоре. Тем не менее, уже в следующем году стоимость металла может превысить 50 долларов за унцию, а в 2028 году - достигнуть значений около 60 долларов за унцию.
В компании полагают, что даже в случае ощутимого роста цен на серебро в 2025-2029 годах существенного увеличения производства металла не ожидается. Отмечается, что сейчас первичное серебро составляет менее 25% от общего предложения металла на рынке. Около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт, поэтому его производство нечувствительно к росту цен на драгметалл.
Золото слабо дорожает в понедельник