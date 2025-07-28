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Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора
Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора - 28.07.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей соцсеть TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:06+0300
2025-07-28T12:06+0300
2025-07-28T12:06+0300
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технологии
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей соцсеть TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей”, - рассказали в суде. Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, уточнили в суде.
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tiktok, технологии, роскомнадзор, суд, штраф
TikTok, Технологии, Роскомнадзор, суд, штраф
Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора
Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей соцсеть TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей”, - рассказали в суде.
Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, уточнили в суде.
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