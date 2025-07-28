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Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора

Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора - 28.07.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора

Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей соцсеть TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:06+0300

2025-07-28T12:06+0300

2025-07-28T12:06+0300

tiktok

технологии

роскомнадзор

суд

штраф

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей соцсеть TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей”, - рассказали в суде. Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, уточнили в суде.

https://1prime.ru/20250728/sud-860022948.html

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tiktok, технологии, роскомнадзор, суд, штраф