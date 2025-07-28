https://1prime.ru/20250728/shvetsiya-860031107.html

"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов"

"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов" - 28.07.2025, ПРАЙМ

"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов"

Если раньше самым популярным ярлыком в Швеции был "расист", который навешивали на граждан, выступающих против иммиграции, то теперь ему на смену пришел ярлык... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:57+0300

2025-07-28T15:57+0300

2025-07-28T15:59+0300

политика

иммиграция

нато

расизм

владимир путин

мнение

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Если раньше самым популярным ярлыком в Швеции был "расист", который навешивали на граждан, выступающих против иммиграции, то теперь ему на смену пришел ярлык "путинист" - им награждают любого, кто вопреки "линии партии" критикует вступление страны в НАТО. Об этом рассказал лидер партии "Альтернатива для Швеции" (АдШ) Густав Кассельстранд, чьи слова передает телеканал SwebbTV. Как сообщает телеканал, Густав Кассельстранд подвергает критике вступление Швеции в НАТО, выступая за независимую политику страны как в политике, так и в области безопасности, и в связи с этим регулярно он получает в соцсетях послания с угрозами расправы, а заодно и с обвинениями в "путинизме". По словам самого Кассельстранда, в последнее время "абсолютное большинство ненавистнических сообщений приходит от "буржуазных" сторонников НАТО. В связи с этим он делает вывод, что участие в альянсе "пополнило в Швеции длинный список тем, по которым запрещено иметь мнение, которое отличается от "дозволенного". Раньше, как сообщили политик, самой болезненной была тема иммиграции, и на тех, кто подавал голос против нее, тут же навешивали ярлык "расиста" - "а все потому, что нельзя выбиваться из общего ряда", подчеркнул Кассельстранд."Я хочу сказать, что на смену клейму “расиста” пришел новый ярлык — "путинист", — отметил лидер АдШ.Заклеймение "путинистом", по его словам, показывает, что критиковать "линию партии" и отстаивать собственное мнение, которое расходится с мнением, "принятым в кругах левых, правых или каких-либо еще, дорогого стоит".

https://1prime.ru/20250727/avstriya-860000092.html

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иммиграция, нато, расизм, владимир путин, мнение