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"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов" - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов"
"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов" - 28.07.2025, ПРАЙМ
"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов"
Если раньше самым популярным ярлыком в Швеции был "расист", который навешивали на граждан, выступающих против иммиграции, то теперь ему на смену пришел ярлык... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T15:57+0300
2025-07-28T15:59+0300
политика
иммиграция
нато
расизм
владимир путин
мнение
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Если раньше самым популярным ярлыком в Швеции был "расист", который навешивали на граждан, выступающих против иммиграции, то теперь ему на смену пришел ярлык "путинист" - им награждают любого, кто вопреки "линии партии" критикует вступление страны в НАТО. Об этом рассказал лидер партии "Альтернатива для Швеции" (АдШ) Густав Кассельстранд, чьи слова передает телеканал SwebbTV. Как сообщает телеканал, Густав Кассельстранд подвергает критике вступление Швеции в НАТО, выступая за независимую политику страны как в политике, так и в области безопасности, и в связи с этим регулярно он получает в соцсетях послания с угрозами расправы, а заодно и с обвинениями в "путинизме". По словам самого Кассельстранда, в последнее время "абсолютное большинство ненавистнических сообщений приходит от "буржуазных" сторонников НАТО. В связи с этим он делает вывод, что участие в альянсе "пополнило в Швеции длинный список тем, по которым запрещено иметь мнение, которое отличается от "дозволенного". Раньше, как сообщили политик, самой болезненной была тема иммиграции, и на тех, кто подавал голос против нее, тут же навешивали ярлык "расиста" - "а все потому, что нельзя выбиваться из общего ряда", подчеркнул Кассельстранд."Я хочу сказать, что на смену клейму “расиста” пришел новый ярлык — "путинист", — отметил лидер АдШ.Заклеймение "путинистом", по его словам, показывает, что критиковать "линию партии" и отстаивать собственное мнение, которое расходится с мнением, "принятым в кругах левых, правых или каких-либо еще, дорогого стоит".
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иммиграция, нато, расизм, владимир путин, мнение
Политика, иммиграция, НАТО, расизм, Владимир Путин, мнение
15:57 28.07.2025 (обновлено: 15:59 28.07.2025)
 
"На смену "расистам". В Европе рассказали про охоту на "путинистов"

Шведский политик Кассельстранд: несогласных с линией партии клеймят путинистами

© Unsplash/Jon FlobrantСтокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
© Unsplash/Jon Flobrant
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Если раньше самым популярным ярлыком в Швеции был "расист", который навешивали на граждан, выступающих против иммиграции, то теперь ему на смену пришел ярлык "путинист" - им награждают любого, кто вопреки "линии партии" критикует вступление страны в НАТО. Об этом рассказал лидер партии "Альтернатива для Швеции" (АдШ) Густав Кассельстранд, чьи слова передает телеканал SwebbTV.
Как сообщает телеканал, Густав Кассельстранд подвергает критике вступление Швеции в НАТО, выступая за независимую политику страны как в политике, так и в области безопасности, и в связи с этим регулярно он получает в соцсетях послания с угрозами расправы, а заодно и с обвинениями в "путинизме".
По словам самого Кассельстранда, в последнее время "абсолютное большинство ненавистнических сообщений приходит от "буржуазных" сторонников НАТО. В связи с этим он делает вывод, что участие в альянсе "пополнило в Швеции длинный список тем, по которым запрещено иметь мнение, которое отличается от "дозволенного".
Раньше, как сообщили политик, самой болезненной была тема иммиграции, и на тех, кто подавал голос против нее, тут же навешивали ярлык "расиста" - "а все потому, что нельзя выбиваться из общего ряда", подчеркнул Кассельстранд.
"Я хочу сказать, что на смену клейму “расиста” пришел новый ярлык — "путинист", — отметил лидер АдШ.
Заклеймение "путинистом", по его словам, показывает, что критиковать "линию партии" и отстаивать собственное мнение, которое расходится с мнением, "принятым в кругах левых, правых или каких-либо еще, дорогого стоит".
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ПолитикаиммиграцияНАТОрасизмВладимир Путинмнение
 
 
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