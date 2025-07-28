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СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий - 28.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий
Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T06:53+0300
2025-07-28T06:53+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, new york times, ек
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, New York Times, ЕК
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий
N T: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин в 50% на сталь и алюминий
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.