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СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий

СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий - 28.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий

Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T06:53+0300

2025-07-28T06:53+0300

2025-07-28T06:53+0300

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мировая экономика

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урсула фон дер ляйен

ес

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ек

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, new york times, ек