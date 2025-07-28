Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/smi-860019128.html
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий - 28.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий
Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T06:53+0300
2025-07-28T06:53+0300
экономика
мировая экономика
энергетика
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
new york times
ек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860019128.jpg?1753674831
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, new york times, ек
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, New York Times, ЕК
06:53 28.07.2025
 
СМИ: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин на сталь и алюминий

N T: сделка США и ЕС не предусматривает отмены пошлин в 50% на сталь и алюминий

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСNew York TimesЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала