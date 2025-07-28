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Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков
Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:00+0300
2025-07-28T12:00+0300
экономика
россия
кндр
минприроды
сотрудничество
транспорт
зоопарк
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, передает корреспондент РИА Новости. В Пхеньяне в понедельник проходит встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР - главы Минприроды РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. На полях проходят переговоры на экспертном уровне по вопросам продолжения сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, обсуждаются вопросы строительства трансграничного автомобильного моста через реку Туманная (Туман-ган), которое было запущено 30 апреля 2025. Также обсуждаются вопросы сотрудничества в области развития городского транспорта. Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
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россия, кндр, минприроды, сотрудничество, транспорт, зоопарк
Экономика, РОССИЯ, КНДР, Минприроды, сотрудничество, Транспорт, зоопарк
12:00 28.07.2025
 
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков

РФ и КНДР обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта и между зоопарками стран

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, передает корреспондент РИА Новости.
В Пхеньяне в понедельник проходит встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР - главы Минприроды РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
На полях проходят переговоры на экспертном уровне по вопросам продолжения сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, обсуждаются вопросы строительства трансграничного автомобильного моста через реку Туманная (Туман-ган), которое было запущено 30 апреля 2025.
Также обсуждаются вопросы сотрудничества в области развития городского транспорта.
Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве
21 июля, 18:53
 
ЭкономикаРОССИЯКНДРМинприродысотрудничествоТранспортзоопарк
 
 
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