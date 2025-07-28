https://1prime.ru/20250728/sotrudnichestvo-860025206.html

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков - 28.07.2025, ПРАЙМ

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков

Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:00+0300

2025-07-28T12:00+0300

2025-07-28T12:00+0300

экономика

россия

кндр

минприроды

сотрудничество

транспорт

зоопарк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:205:2076:1373_1920x0_80_0_0_ee4ee97cc9c92d15b00573fdc7b303df.jpg

ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, передает корреспондент РИА Новости. В Пхеньяне в понедельник проходит встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР - главы Минприроды РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. На полях проходят переговоры на экспертном уровне по вопросам продолжения сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, обсуждаются вопросы строительства трансграничного автомобильного моста через реку Туманная (Туман-ган), которое было запущено 30 апреля 2025. Также обсуждаются вопросы сотрудничества в области развития городского транспорта. Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.

https://1prime.ru/20250721/abkhaziya-859763321.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, минприроды, сотрудничество, транспорт, зоопарк