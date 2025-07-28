https://1prime.ru/20250728/sotrudnichestvo-860025206.html
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков
Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:00+0300
2025-07-28T12:00+0300
2025-07-28T12:00+0300
экономика
россия
кндр
минприроды
сотрудничество
транспорт
зоопарк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:205:2076:1373_1920x0_80_0_0_ee4ee97cc9c92d15b00573fdc7b303df.jpg
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, передает корреспондент РИА Новости. В Пхеньяне в понедельник проходит встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР - главы Минприроды РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. На полях проходят переговоры на экспертном уровне по вопросам продолжения сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, обсуждаются вопросы строительства трансграничного автомобильного моста через реку Туманная (Туман-ган), которое было запущено 30 апреля 2025. Также обсуждаются вопросы сотрудничества в области развития городского транспорта. Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
https://1prime.ru/20250721/abkhaziya-859763321.html
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:11:2076:1568_1920x0_80_0_0_52a0511d9dcc91dc4ef002ec9e12950b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр, минприроды, сотрудничество, транспорт, зоопарк
Экономика, РОССИЯ, КНДР, Минприроды, сотрудничество, Транспорт, зоопарк
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в сфере транспорта и зоопарков
РФ и КНДР обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта и между зоопарками стран
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и КНДР обсуждают вопросы развития городского транспорта, строительства автомобильного моста через реку Туманная и сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, передает корреспондент РИА Новости.
В Пхеньяне в понедельник проходит встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР - главы Минприроды РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
На полях проходят переговоры на экспертном уровне по вопросам продолжения сотрудничества между Московским и Пхеньянским зоопарками, обсуждаются вопросы строительства трансграничного автомобильного моста через реку Туманная (Туман-ган), которое было запущено 30 апреля 2025.
Также обсуждаются вопросы сотрудничества в области развития городского транспорта.
Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
Россия и Абхазия продлили договор о социально-экономическом сотрудничестве