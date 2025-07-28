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Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24 - 28.07.2025, ПРАЙМ

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T06:56+0300

2025-07-28T06:56+0300

2025-07-28T06:56+0300

россия

тында

благовещенск

амурская область

василий орлов

ск рф

межгосударственный авиационный комитет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

тында

благовещенск

амурская область

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россия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет