https://1prime.ru/20250728/spasateli-860019323.html
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24 - 28.07.2025, ПРАЙМ
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T06:56+0300
2025-07-28T06:56+0300
2025-07-28T06:56+0300
россия
тында
благовещенск
амурская область
василий орлов
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Тында, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.