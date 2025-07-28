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Специалисты из Москвы будут помогать семьям погибших в крушении Ан-24
Специалисты из Москвы будут помогать семьям погибших в крушении Ан-24 - 28.07.2025, ПРАЙМ
Специалисты из Москвы будут помогать семьям погибших в крушении Ан-24
Уточняется шестой абзац. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T06:56+0300
2025-07-28T06:56+0300
2025-07-28T06:56+0300
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Уточняется шестой абзац.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Специалисты института имени Владимира Сербского из Москвы будут помогать родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона.
Помощь родственникам и ход работ по ликвидации последствий крушения обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова.
"Сегодня в Тынду прибыли специалисты института имени Владимира Сербского, чтобы помогать родственникам погибших в крушении", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой.
По данным правительства, на вечер 27 июля в Тынде находились родственники 33 пассажиров, большая часть из них постоянно проживают в городе. Иногородних разместили в гостиницах. Психологи работают со всеми. Также семьям помогают решать возникающие проблемы кураторы.
Отмечается, что количество звонков от родственников на горячую линию МЧС России сократилось. В Тынде с семьями провели встречу, где специалисты сообщили людям всю необходимую информацию и ответили на вопросы. Часть родственников вечером 27 июля уже уехала из города наземным транспортом, для тех, кто планирует покинуть город самолетом, организуют отдельный борт.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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общество , россия, тында, амурская область, москва, василий орлов, мчс, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Общество , РОССИЯ, Тында, Амурская область, МОСКВА, Василий Орлов, МЧС, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Специалисты из Москвы будут помогать семьям погибших в крушении Ан-24
Специалисты института Сербского из Москвы будут помогать семьям погибших в крушении Ан-24
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Специалисты института имени Владимира Сербского из Москвы будут помогать родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона.
Помощь родственникам и ход работ по ликвидации последствий крушения обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова.
"Сегодня в Тынду прибыли специалисты института имени Владимира Сербского, чтобы помогать родственникам погибших в крушении", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой.
По данным правительства, на вечер 27 июля в Тынде находились родственники 33 пассажиров, большая часть из них постоянно проживают в городе. Иногородних разместили в гостиницах. Психологи работают со всеми. Также семьям помогают решать возникающие проблемы кураторы.
Отмечается, что количество звонков от родственников на горячую линию МЧС России сократилось. В Тынде с семьями провели встречу, где специалисты сообщили людям всю необходимую информацию и ответили на вопросы. Часть родственников вечером 27 июля уже уехала из города наземным транспортом, для тех, кто планирует покинуть город самолетом, организуют отдельный борт.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.