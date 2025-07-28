https://1prime.ru/20250728/spik-860035082.html

Минпромторг предложил уточнить требования к инвесторам при заключении СПИК

Минпромторг предложил уточнить требования к инвесторам при заключении СПИК - 28.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил уточнить требования к инвесторам при заключении СПИК

Минпромторг РФ предложил ввести максимальную долю иностранного капитала у инвесторов при заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на уровне 49%,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:07+0300

2025-07-28T18:07+0300

2025-07-28T18:07+0300

экономика

минпромторг

иностранные инвесторы

доля

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести максимальную долю иностранного капитала у инвесторов при заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на уровне 49%, при этом максимальную долю для офшорных зон планируется сохранить на уровне 25%, говорится в проекте постановления правительства РФ. "Юридическое лицо не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных лиц.., а также лиц, которые находятся под контролем таких иностранных лиц, в совокупности превышает 49 процентов. В случае, если местом регистрации иностранных лиц является государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), доля участия таких иностранных лиц либо лиц, которые находятся под контролем таких иностранных лиц, в уставном (складочном) капитале юридического лица в совокупности не может превышать 25 процентов", - говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что принятие данного проекта постановления поспособствует реализации устойчивой и динамичной экономики, что является одной из национальных целей развития России. СПИК является инструментом промышленной политики для стимулирования инвестиций в промышленное производство страны. Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.

https://1prime.ru/20250720/pravitelstvo-859721518.html

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минпромторг, иностранные инвесторы, доля