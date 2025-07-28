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"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой

"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой

Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:54+0300

2025-07-28T17:54+0300

2025-07-28T17:57+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.По его утверждению, руководство Соединенных Штатов осознает, что время американской гегемонии на исходе, и в связи с этим "пытается утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти". "Украина — это лишь один из фронтов", - подчеркнул генерал.Вместе с тем он отметил, что разговоры о переговорах между Российской Федерацией и Украиной не имею смысла, потому что Владимир Зеленской со своей командой будет всячески сопротивляться заключению мирного соглашения. При этом на Украине, по предположению Гурулева, скоро будет объявлена мобилизация граждан в возрасте 18-25 лет.Также он отметил, что российские войска готовы к новым вызовам, и подчеркнул, что в стране необходимо постоянно наращивать выпуск продукции военного назначения, в том числе за счет повсеместного внедрения в производство ИИ и автоматизации процессов.

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сша, гегемония, третья мировая война, вс рф, экспертное мнение