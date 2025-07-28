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"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой
"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой
Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T17:54+0300
2025-07-28T17:57+0300
политика
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гегемония
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.По его утверждению, руководство Соединенных Штатов осознает, что время американской гегемонии на исходе, и в связи с этим "пытается утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти". "Украина — это лишь один из фронтов", - подчеркнул генерал.Вместе с тем он отметил, что разговоры о переговорах между Российской Федерацией и Украиной не имею смысла, потому что Владимир Зеленской со своей командой будет всячески сопротивляться заключению мирного соглашения. При этом на Украине, по предположению Гурулева, скоро будет объявлена мобилизация граждан в возрасте 18-25 лет.Также он отметил, что российские войска готовы к новым вызовам, и подчеркнул, что в стране необходимо постоянно наращивать выпуск продукции военного назначения, в том числе за счет повсеместного внедрения в производство ИИ и автоматизации процессов.
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сша, гегемония, третья мировая война, вс рф, экспертное мнение
Политика, США, гегемония, третья мировая война, ВС РФ, экспертное мнение
17:54 28.07.2025 (обновлено: 17:57 28.07.2025)
 
"Лишь один из фронтов". Генерал сделал громкое заявление о Третьей мировой

Депутат Гурулев: Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате

© Unsplash/Greg RosenkeГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplash/Greg Rosenke
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Третья мировая война уже идет, но не в привычном формате. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.
По его утверждению, руководство Соединенных Штатов осознает, что время американской гегемонии на исходе, и в связи с этим "пытается утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти".
"Украина — это лишь один из фронтов", - подчеркнул генерал.
Вместе с тем он отметил, что разговоры о переговорах между Российской Федерацией и Украиной не имею смысла, потому что Владимир Зеленской со своей командой будет всячески сопротивляться заключению мирного соглашения. При этом на Украине, по предположению Гурулева, скоро будет объявлена мобилизация граждан в возрасте 18-25 лет.
Также он отметил, что российские войска готовы к новым вызовам, и подчеркнул, что в стране необходимо постоянно наращивать выпуск продукции военного назначения, в том числе за счет повсеместного внедрения в производство ИИ и автоматизации процессов.
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ПолитикаСШАгегемониятретья мировая войнаВС РФэкспертное мнение
 
 
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