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США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску, узнали СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
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США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску, узнали СМИ
США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску, узнали СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску, узнали СМИ
Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T19:25+0300
2025-07-28T19:25+0300
вооружения
сша
испытания
украина
аляска
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для тестирования в мире нет", однако в итоге были вынуждены провести их на Аляске, сообщает издание Defense News. "Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU в области радиоэлектронной борьбы займет время, (руководитель несколькими проектами DIU Трент - ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка", - пишет издание. Эменекер объяснил это тем, что "в мире нет лучшего места для проведения испытаний". Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни считает, что министерство обороны США могло бы поспособствовать отправке фирм по производству БПЛА на Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Ситуация осложняется и растущей политической напряженностью между администрацией Трампа и украинскими властями. Эменекер заявил Defense News, что шансы проведения испытаний на Украине стали нереалистичными, поэтому в итоге он выбрал военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.
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сша
украина
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сша, испытания, украина, аляска
Вооружения, США, испытания, УКРАИНА, Аляска
19:25 28.07.2025
 
США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску, узнали СМИ

Defense News: США перенесли испытания БПЛА с Украины на Аляску

© flickr.com / Alana Sise#Горы Аляски
#Горы Аляски - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© flickr.com / Alana Sise
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для тестирования в мире нет", однако в итоге были вынуждены провести их на Аляске, сообщает издание Defense News.
"Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU в области радиоэлектронной борьбы займет время, (руководитель несколькими проектами DIU Трент - ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка", - пишет издание.
Эменекер объяснил это тем, что "в мире нет лучшего места для проведения испытаний".
Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни считает, что министерство обороны США могло бы поспособствовать отправке фирм по производству БПЛА на Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Ситуация осложняется и растущей политической напряженностью между администрацией Трампа и украинскими властями.
Эменекер заявил Defense News, что шансы проведения испытаний на Украине стали нереалистичными, поэтому в итоге он выбрал военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.
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ВооруженияСШАиспытанияУКРАИНААляска
 
 
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