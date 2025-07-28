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Импорт США стали в июне обвалился почти на 10%

Импорт США стали в июне обвалился почти на 10% - 28.07.2025, ПРАЙМ

Импорт США стали в июне обвалился почти на 10%

США в июне вновь вернулись к снижению импорта стали - сразу на 10% после удвоения пошлин на ввоз этого металла, следует из данных Американского института стали... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T14:00+0300

2025-07-28T14:00+0300

2025-07-28T14:00+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. США в июне вновь вернулись к снижению импорта стали - сразу на 10% после удвоения пошлин на ввоз этого металла, следует из данных Американского института стали и сплавов. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В июне 2025 года США импортировали в общей сложности 2 246 000 тонн стали, включая 1 643 000 тонн готовой стали - снижение на 9,6% и 7,6% соответственно по сравнению с маем 2025 года", - сказано в сообщении. При этом в мае ввоз этого металла вновь начал восстанавливаться после просадки в апреле на фоне первоначальной реакции на вступление в силу импортных пошлин. Доля импортной готовой стали в США в июне снизилась до 19% против майского уровня в 20%, а за первые шесть месяцев 2025 года она оценивается в 21%, как и за январь-май. В июне крупнейшими поставщиками стали в Штаты были Бразилия (422 тысячи тонн, +5% по сравнению с маем), Канада (343 тысячи тонн, -15%), Мексика (194 тысячи тонн, -35%), Южная Корея (180 тысяч тонн, -42%) и Вьетнам (136 тысяч тонн, +40%).

https://1prime.ru/20250723/stal-859832354.html

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сша, промышленность, металлы, сталь