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В ЦБ сообщили, как снизилась максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ
В ЦБ сообщили, как снизилась максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ - 28.07.2025, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили, как снизилась максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля снизилась на 0,69 | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T19:17+0300
2025-07-28T19:17+0300
2025-07-28T19:17+0300
экономика
банки
средняя максимальная ставка по вкладам
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля снизилась на 0,69 процентного пункта, до 17,22% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банки, средняя максимальная ставка по вкладам
Экономика, Банки, средняя максимальная ставка по вкладам
В ЦБ сообщили, как снизилась максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 17,22%
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля снизилась на 0,69 процентного пункта, до 17,22% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.