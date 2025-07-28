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Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:37+0300

2025-07-28T18:37+0300

2025-07-28T18:37+0300

экономика

россия

банки

ставки по вкладам

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Крупные российские банки снизили ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Сбербанк в пятницу также сообщил о снижении ставок по вкладам с 28 июля. Максимальная доходность по вкладам - 16% на четыре месяца. Согласно сообщению Marcs, МКБ с 26 июля в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях: по вкладу "МКБ. Перспектива" на всех сроках ставки понижены на 1-2 процентных пункта - до 9-17%, по вкладу "МКБ. Безусловный" на всех сроках (кроме 12 месяцев) на 1-3 месяца ставки понижены до 13-16%, по вкладу для пенсионеров на всех сроках на 0,15-2 процентных пунктов - до 8,1-17,1%. В массово-высокодоходном сегменте на всех сроках ставки понижены на 0,4-1,3 процентного пункта - до 11,8-16,6%. Максимальная и базовая ставки в массовом сегменте понижены на 2 процентных пункта - до 17% (на сроках 3-12 месяцев) и до 16% (на сроках 3-12 месяцев) соответственно. Максимальная ставка в массово-высокодоходном сегменте понижена на 0,8 процентного пункта - до 16,6% (на срок три месяца). "Альфа-банк с 26 июля изменил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах: во всех сегментах по закрытому вкладу "Альфа-вклад новые деньги" понижение на сроках 3-12 месяцев (в вип-сегменте на всех сроках на вклад "Новые деньги") на 0,72-1,8 процентного пункта, до 11,1-16,5%", - говорится в сообщении. Также по закрытому вкладу "Альфа-Вклад Максимальный" понижение на сроках 2-12 месяцев на 0,99-1,5 процентного пункта - до 12,91-16%. По вкладу для пенсионеров понижение на сроках 4-12 месяцев на 1,32-1,5 процентного пункта - до 13-15,4%. В вип-сегменте по закрытому вкладу "Альфа-Вклад" (от 20 миллионов рублей) понижение на всех сроках на 0,5-1,7 процентного пункта - до 11,03-16,5%. Более того, банк понизил савки по пополняемым и управляемым вкладам во всех сегментах: понижение на сроках три-шесть месяцев на 0,09-0,7 процентного пункта - до 13,23-15,1%. Максимальная ставка по вкладам в Альфа-банке в массовом сегменте понижена на 1 процентный пункт - до 16%, в массово-высокодоходном сегменте ставки понижены на 1,1 процентного пункта - до 16%, в вип-сегменте ставки по вкладам понижены на 2,37 процентного пункта - до 18,97% (срок 12 месяцев с капитализацией от 20 миллионов рублей). Россельхозбанк понизил ставки по вкладу-флоатеру в рублях на всех сроках на 2-3,42 процентного пункта - до 16,5-22,8%. Максимальная ставка в вип-сегменте понижена на 3,42 процентного пункта - до 22,8% (срок 1095 дней, капитализация от 250 миллионов рублей). Совкомбанк в массово-высокодоходном и вип-сегментах понизил ставки по вкладам-флоатерам в рублях на 2 процентных пункта - до 17-17,1% и до 17-17,4% соответственно. Максимальная ставка в массово-высокодоходном и вип-сегментах понижена на 2 процентных пунктов - до 17,1% и 17,4% соответственно. Также ВТБ понизил ставки по вкладам-флоатерам в массово-высокодоходном и вип-сегментах на всех сроках на 2-3,3 процентного пункта - до 14-19,89% и до 14,5-20,68% соответственно. Максимальная ставка в массово-высокодоходном сегменте понижена на 3,24 процентного пункта - до 19,89% (срок 36 месяцев, капитализация от 15 миллионов рублей), в вип-сегменте на 3,3 процентного пункта - до 20,68% (36 месяцев, от 15 миллионов рублей).

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россия, банки, ставки по вкладам