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Трамп отметил потенциал для масштабной торговли с Россией

Трамп отметил потенциал для масштабной торговли с Россией - 28.07.2025, ПРАЙМ

Трамп отметил потенциал для масштабной торговли с Россией

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:03+0300

2025-07-28T17:03+0300

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редкоземельные элементы

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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам."Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

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сша, дональд трамп, россия, торговля, бизнес, редкоземельные элементы