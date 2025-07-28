https://1prime.ru/20250728/tramp-860030176.html

Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия

Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия - 28.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:01+0300

2025-07-28T15:01+0300

2025-07-28T15:55+0300

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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал Трамп журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что неоднократно обсуждал тему возможного перемирия с президентом России Владимиром Путиным."Мы думали, что всё урегулировали, но затем (Россия - ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу, вроде Киева.. Я говорил: так не поступают", — заявил американский лидер.Трамп добавил, что разочарован действиями Путина в контексте украинского урегулирования."Я очень разочарован. Разочарован в президенте Путине. Очень разочарован", — указал он.При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.

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сша, дональд трамп, россия, украина, перемирие