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Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия
Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия - 28.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T15:01+0300
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политика
сша
дональд трамп
россия
украина
перемирие
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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал Трамп журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что неоднократно обсуждал тему возможного перемирия с президентом России Владимиром Путиным."Мы думали, что всё урегулировали, но затем (Россия - ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу, вроде Киева.. Я говорил: так не поступают", — заявил американский лидер.Трамп добавил, что разочарован действиями Путина в контексте украинского урегулирования."Я очень разочарован. Разочарован в президенте Путине. Очень разочарован", — указал он.При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
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сша, дональд трамп, россия, украина, перемирие
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
15:01 28.07.2025 (обновлено: 15:55 28.07.2025)
 
Трамп заявил о планах сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия

Трамп намерен сократить отведенные РФ 50 дней на достижение перемирия на Украине

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине.
"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал Трамп журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что неоднократно обсуждал тему возможного перемирия с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы думали, что всё урегулировали, но затем (Россия - ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу, вроде Киева.. Я говорил: так не поступают", — заявил американский лидер.
Трамп добавил, что разочарован действиями Путина в контексте украинского урегулирования.
"Я очень разочарован. Разочарован в президенте Путине. Очень разочарован", — указал он.
При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
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ПолитикаСШАДональд ТрампРОССИЯУКРАИНАперемирие
 
 
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