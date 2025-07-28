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Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине - 28.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:36+0300
2025-07-28T16:36+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. "Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию. Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, перемирие
Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Трамп заявил, что объявит о новом сроке для перемирия на Украине в ближайшие сутки
ВАШИНГТОН, 28 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию.
Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней