https://1prime.ru/20250728/tramp-860032255.html

Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине

Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине - 28.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что скоро объявит о новом сроке для перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T16:36+0300

2025-07-28T16:36+0300

2025-07-28T16:36+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

россия

перемирие

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ВАШИНГТОН, 28 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. "Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию. Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.

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сша, дональд трамп, украина, россия, перемирие