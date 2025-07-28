https://1prime.ru/20250728/tramp-860032653.html

"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию

"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию

Вопрос о реальных намерениях президента США Дональда Трампа по отношению к России после завершения срока его ультиматума остается неясным, сообщает Guardian. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T16:53+0300

2025-07-28T16:53+0300

2025-07-28T16:55+0300

политика

сша

дональд трамп

запад

россия

украина

перемирие

ультиматум

европа

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Вопрос о реальных намерениях президента США Дональда Трампа по отношению к России после завершения срока его ультиматума остается неясным, сообщает Guardian."Главный вопрос — что именно предпримет Трамп, когда срок истечет?" — интересуется издание.Кроме того, британская газета отмечает, что новое заявление американского лидера может ускорить развитие событий в конфликте между Россией и Украиной.После переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.Ранее, 4 июля, американский президент установил Москве 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения с Киевом, пригрозив в случае невыполнения условий введением тарифов в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины для стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоносители.Вместе с тем Трамп сообщил о договоренности США и ЕС о поставках американского оружия на Украину, при этом расходы лягут на Европу. В будущих поставках будут батареи Patriot, а не только ракеты.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал план Трампа как бизнес-проект. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупки оружия для поддержки конфликта, однако внутри ЕС существуют разногласия по поводу финансирования. Так, например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://1prime.ru/20250728/peremirie-860031552.html

сша

запад

украина

европа

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сша, дональд трамп, запад, россия, украина, перемирие, ультиматум, европа