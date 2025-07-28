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"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию
"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию
Вопрос о реальных намерениях президента США Дональда Трампа по отношению к России после завершения срока его ультиматума остается неясным, сообщает Guardian. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:53+0300
2025-07-28T16:55+0300
политика
сша
дональд трамп
запад
россия
украина
перемирие
ультиматум
европа
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Вопрос о реальных намерениях президента США Дональда Трампа по отношению к России после завершения срока его ультиматума остается неясным, сообщает Guardian."Главный вопрос — что именно предпримет Трамп, когда срок истечет?" — интересуется издание.Кроме того, британская газета отмечает, что новое заявление американского лидера может ускорить развитие событий в конфликте между Россией и Украиной.После переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.Ранее, 4 июля, американский президент установил Москве 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения с Киевом, пригрозив в случае невыполнения условий введением тарифов в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины для стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоносители.Вместе с тем Трамп сообщил о договоренности США и ЕС о поставках американского оружия на Украину, при этом расходы лягут на Европу. В будущих поставках будут батареи Patriot, а не только ракеты.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал план Трампа как бизнес-проект. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупки оружия для поддержки конфликта, однако внутри ЕС существуют разногласия по поводу финансирования. Так, например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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сша
запад
украина
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сша, дональд трамп, запад, россия, украина, перемирие, ультиматум, европа
Политика, США, Дональд Трамп, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие, Ультиматум, ЕВРОПА
16:53 28.07.2025 (обновлено: 16:55 28.07.2025)
 
"Что будет делать?" На Западе озадачены поступком Трампа по перемирию

Guardian: неизвестно, чего ожидать от Трампа по истечению срока ультиматума России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Вопрос о реальных намерениях президента США Дональда Трампа по отношению к России после завершения срока его ультиматума остается неясным, сообщает Guardian.
"Главный вопрос — что именно предпримет Трамп, когда срок истечет?" — интересуется издание.
Кроме того, британская газета отмечает, что новое заявление американского лидера может ускорить развитие событий в конфликте между Россией и Украиной.
После переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.
Ранее, 4 июля, американский президент установил Москве 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения с Киевом, пригрозив в случае невыполнения условий введением тарифов в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины для стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоносители.
Вместе с тем Трамп сообщил о договоренности США и ЕС о поставках американского оружия на Украину, при этом расходы лягут на Европу. В будущих поставках будут батареи Patriot, а не только ракеты.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал план Трампа как бизнес-проект. Европа заявляет о готовности вкладывать значительные средства в закупки оружия для поддержки конфликта, однако внутри ЕС существуют разногласия по поводу финансирования. Так, например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
16:10
 
ПолитикаСШАДональд ТрампЗАПАДРОССИЯУКРАИНАперемириеУльтиматумЕВРОПА
 
 
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