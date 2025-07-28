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Трамп отказался обвинять Путина во лжи, передают СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп отказался обвинять Путина во лжи, передают СМИ
Трамп отказался обвинять Путина во лжи, передают СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
Трамп отказался обвинять Путина во лжи, передают СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:53+0300
2025-07-28T18:53+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. "Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю - это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир", - сказал он журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО, предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
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дональд трамп, владимир путин, украина
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА
18:53 28.07.2025
 
Трамп отказался обвинять Путина во лжи, передают СМИ

СМИ: Трамп отказался назвать "ложью" мотивы Путина по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине.
"Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю - это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир", - сказал он журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО, предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
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ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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