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"Пошел на поводу Путина". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума
"Пошел на поводу Путина". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Пошел на поводу Путина". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о сокращении срока ультиматума, который ранее выдвинул России, с 50 до 10-12 дней из-за того, что у... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:59+0300
2025-07-28T22:59+0300
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политика
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о сокращении срока ультиматума, который ранее выдвинул России, с 50 до 10-12 дней из-за того, что у него упали рейтинги. Об этом в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал политолог Сергей Маркелов.Он отметил, что "более 50 процентов комментариев западной прессы были связаны с тем, что Трамп опять пошел на поводу у (президента РФ Владимира - прим. ред.) Путина и дает возможность ему подкопить силы".По мнению политолога, этот шаг главы Белого дома был вполне ожидаем, ведь в Евросоюзе оценили условия изначально предъявленного ультиматума как дополнительные возможности для Российской Федерации.При этом Маркелов отметил, что для Украины сокращение срока ультиматума ничего не значит, потому что российская армия успешно теснит ВСУ на фронте. "Сейчас мы видим, что Украина больше тоскует по ситуации, что Евросоюз временно приостановил поставки оружия, и теперь Киеву есть о чем волноваться, чем считать себе дни", – заключил политолог.
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Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, Владимир Путин
"Пошел на поводу Путина". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума
Политолог Маркелов: Трамп сократил срок ультиматума из-за падения рейтингов
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о сокращении срока ультиматума, который ранее выдвинул России, с 50 до 10-12 дней из-за того, что у него упали рейтинги. Об этом в беседе с изданием "Подмосковье сегодня"
рассказал политолог Сергей Маркелов.
Он отметил, что "более 50 процентов комментариев западной прессы были связаны с тем, что Трамп опять пошел на поводу у (президента РФ Владимира - прим. ред.) Путина и дает возможность ему подкопить силы".
По мнению политолога, этот шаг главы Белого дома был вполне ожидаем, ведь в Евросоюзе оценили условия изначально предъявленного ультиматума как дополнительные возможности для Российской Федерации.
При этом Маркелов отметил, что для Украины сокращение срока ультиматума ничего не значит, потому что российская армия успешно теснит ВСУ на фронте.
"Сейчас мы видим, что Украина больше тоскует по ситуации, что Евросоюз временно приостановил поставки оружия, и теперь Киеву есть о чем волноваться, чем считать себе дни", – заключил политолог.
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней