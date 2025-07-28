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Первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику
Первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику - 28.07.2025, ПРАЙМ
Первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику
Первая партия российских внедорожников УАЗ "Патриот", собранных на Кубе и адаптированных к климатическим и дорожным условиям острова, передана государственной... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:37+0300
2025-07-28T22:37+0300
экономика
уаз
сборка
куба
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МЕХИКО, 28 июл - ПРАЙМ. Первая партия российских внедорожников УАЗ "Патриот", собранных на Кубе и адаптированных к климатическим и дорожным условиям острова, передана государственной компании Asinox Comercial, сообщили в торговом представительстве России в республике. "Первая партия из четырех внедорожников УАЗ "Патриот", собранных на заводе на Кубе и адаптированных к климатическим и дорожным условиям страны, передана кубинской государственной компании "Асинокс Комерсиаль", - говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства. Как уточнили дипломаты, в ближайшее время с российского завода планируется отправка новых машинокомплектов, в том числе шести автомобилей для той же компании. Также предусмотрена передача кубинской стороне внедорожников УАЗ "Пикап". Полномасштабная сборка автомобилей Ульяновского автозавода стартовала на Кубе в апреле текущего года по итогам визита в республику вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который принял участие в церемонии запуска крупноузловой сборки внедорожников УАЗ. Согласно планам, производственная мощность линии достигнет 500 автомобилей в год.
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уаз, сборка, куба
Экономика, УАЗ, сборка, КУБА
22:37 28.07.2025
 
Первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику

Торгпредство: первую партию собранных на Кубе внедорожников УАЗ передали заказчику

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЭмблема УАЗ
Эмблема УАЗ - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МЕХИКО, 28 июл - ПРАЙМ. Первая партия российских внедорожников УАЗ "Патриот", собранных на Кубе и адаптированных к климатическим и дорожным условиям острова, передана государственной компании Asinox Comercial, сообщили в торговом представительстве России в республике.
"Первая партия из четырех внедорожников УАЗ "Патриот", собранных на заводе на Кубе и адаптированных к климатическим и дорожным условиям страны, передана кубинской государственной компании "Асинокс Комерсиаль", - говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства.
Как уточнили дипломаты, в ближайшее время с российского завода планируется отправка новых машинокомплектов, в том числе шести автомобилей для той же компании. Также предусмотрена передача кубинской стороне внедорожников УАЗ "Пикап".
Полномасштабная сборка автомобилей Ульяновского автозавода стартовала на Кубе в апреле текущего года по итогам визита в республику вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который принял участие в церемонии запуска крупноузловой сборки внедорожников УАЗ. Согласно планам, производственная мощность линии достигнет 500 автомобилей в год.
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