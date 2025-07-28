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Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины
Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины - 28.07.2025, ПРАЙМ
Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины
Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:33+0300
2025-07-28T22:33+0300
экономика
госдолг украины
ввп украины
алексей пушков
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза. "Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.
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госдолг украины, ввп украины, алексей пушков
Экономика, госдолг Украины, ВВП Украины, Алексей Пушков
22:33 28.07.2025
 
Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины

Пушков: госдолг Украины достиг $184,84 млрд, что равно объему ВВП Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза.
"Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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Вчера, 20:14
 
Экономикагосдолг УкраиныВВП УкраиныАлексей Пушков
 
 
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