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Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины

Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины - 28.07.2025, ПРАЙМ

Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины

Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T22:33+0300

2025-07-28T22:33+0300

2025-07-28T22:33+0300

экономика

госдолг украины

ввп украины

алексей пушков

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза. "Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.

https://1prime.ru/20250727/pushkov-860011143.html

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госдолг украины, ввп украины, алексей пушков