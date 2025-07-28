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Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом - 28.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250728/uoll-strit-860027880.html
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом - 28.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:25+0300
2025-07-28T13:25+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
индексы
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка внешнеторгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 45 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,43%, до 23 522 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,25%, до 6 441,25 пункта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. "Рынок действительно хорошо реагирует на то, что он видит как снижение неопределенности, но мы бы сказали, что в среднесрочной перспективе волатильность все еще присутствует", - заявила в интервью Bloomberg TV портфельный менеджер в Ninety One UK Ltd Стефани Нивен (Stephanie Niven). Также в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 97,4% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%. А в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, индексы
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Индексы
13:25 28.07.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник на спаде неопределенности в мировой торговле

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка внешнеторгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 45 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,43%, до 23 522 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 441,25 пункта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
"Рынок действительно хорошо реагирует на то, что он видит как снижение неопределенности, но мы бы сказали, что в среднесрочной перспективе волатильность все еще присутствует", - заявила в интервью Bloomberg TV портфельный менеджер в Ninety One UK Ltd Стефани Нивен (Stephanie Niven).
Также в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 97,4% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%.
А в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
13:11
 
ЭкономикаУолл-стритфьючерсы Уолл-стритРынокИндексы
 
 
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