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Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом

Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом - 28.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T13:25+0300

2025-07-28T13:25+0300

2025-07-28T13:25+0300

экономика

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

рынок

индексы

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка внешнеторгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 45 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,43%, до 23 522 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 441,25 пункта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. "Рынок действительно хорошо реагирует на то, что он видит как снижение неопределенности, но мы бы сказали, что в среднесрочной перспективе волатильность все еще присутствует", - заявила в интервью Bloomberg TV портфельный менеджер в Ninety One UK Ltd Стефани Нивен (Stephanie Niven). Также в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 97,4% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%. А в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.

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