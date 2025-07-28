https://1prime.ru/20250728/uoll-strit-860027880.html
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом - 28.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:25+0300
2025-07-28T13:25+0300
2025-07-28T13:25+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка внешнеторгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 45 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,43%, до 23 522 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 441,25 пункта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. "Рынок действительно хорошо реагирует на то, что он видит как снижение неопределенности, но мы бы сказали, что в среднесрочной перспективе волатильность все еще присутствует", - заявила в интервью Bloomberg TV портфельный менеджер в Ninety One UK Ltd Стефани Нивен (Stephanie Niven). Также в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 97,4% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%. А в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
https://1prime.ru/20250728/evropa-860027346.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, индексы
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Индексы
Фьючерсы Уолл-стрит открыли неделю ростом
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник на спаде неопределенности в мировой торговле
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит открывают неделю ростом за счёт снижения неопределенности в мировой торговле и на оценке участниками рынка внешнеторгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,16%, до 45 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,43%, до 23 522 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 441,25 пункта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
"Рынок действительно хорошо реагирует на то, что он видит как снижение неопределенности, но мы бы сказали, что в среднесрочной перспективе волатильность все еще присутствует", - заявила в интервью Bloomberg TV портфельный менеджер в Ninety One UK Ltd Стефани Нивен (Stephanie Niven).
Также в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 97,4% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%.
А в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
Фондовые индексы Европы растут в понедельник