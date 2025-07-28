https://1prime.ru/20250728/velikobritaniya-860038316.html
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии - 28.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии
Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:33+0300
2025-07-28T20:33+0300
2025-07-28T20:34+0300
экономика
великобритания
услуги
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7289c681f1fda02bf39a37a187d579df.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных 59%, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. "Товары составили 40,8% от общего объема экспорта Великобритании за год по май, что ниже примерно двух третей в 2000 году и является самым низким показателем за всю историю, согласно анализу Financial Times данных Бюро национальной статистики... Экспорт услуг, напротив, достиг рекордных 59,2% от общего объема экспорта Великобритании", - пишет издание. За год по май 2025 стоимость экспорта товаров в годовом выражении упала на 5,4%, а доля экспорта услуг за тот же период выросла на 7,3%, говорится в статье. Как пишет Financial Times, наибольшее снижение стоимости наблюдалось в экспорте сырой нефти, автомобилей, машинного оборудования и химических продуктов. Наибольший рост – в сфере финансовых услуг, консалтинга и прикладных исследований. Несмотря на значительный рост в сфере услуг, объемы торговли Великобритании в реальном выражении выросли всего на 1% в период с 2019 по 2024 год по сравнению с ростом на 8% в странах "Большой семерки" (G7) и в Евросоюзе, пишет газета.
https://1prime.ru/20250721/putin-859735450.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95b3dc4d161de26e54f8e73701d6a68c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, услуги, экспорт
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, услуги, экспорт
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии
FT: услуги превысили товары в экспорте Великобритании почти на 20 процентов
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных 59%, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
"Товары составили 40,8% от общего объема экспорта Великобритании за год по май, что ниже примерно двух третей в 2000 году и является самым низким показателем за всю историю, согласно анализу Financial Times данных Бюро национальной статистики... Экспорт услуг, напротив, достиг рекордных 59,2% от общего объема экспорта Великобритании", - пишет издание.
За год по май 2025 стоимость экспорта товаров в годовом выражении упала на 5,4%, а доля экспорта услуг за тот же период выросла на 7,3%, говорится в статье.
Как пишет Financial Times, наибольшее снижение стоимости наблюдалось в экспорте сырой нефти, автомобилей, машинного оборудования и химических продуктов. Наибольший рост – в сфере финансовых услуг, консалтинга и прикладных исследований.
Несмотря на значительный рост в сфере услуг, объемы торговли Великобритании в реальном выражении выросли всего на 1% в период с 2019 по 2024 год по сравнению с ростом на 8% в странах "Большой семерки" (G7) и в Евросоюзе, пишет газета.
"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России