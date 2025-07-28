Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/velikobritaniya-860038316.html
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии - 28.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии
Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:33+0300
2025-07-28T20:34+0300
экономика
великобритания
услуги
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7289c681f1fda02bf39a37a187d579df.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных 59%, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. "Товары составили 40,8% от общего объема экспорта Великобритании за год по май, что ниже примерно двух третей в 2000 году и является самым низким показателем за всю историю, согласно анализу Financial Times данных Бюро национальной статистики... Экспорт услуг, напротив, достиг рекордных 59,2% от общего объема экспорта Великобритании", - пишет издание. За год по май 2025 стоимость экспорта товаров в годовом выражении упала на 5,4%, а доля экспорта услуг за тот же период выросла на 7,3%, говорится в статье. Как пишет Financial Times, наибольшее снижение стоимости наблюдалось в экспорте сырой нефти, автомобилей, машинного оборудования и химических продуктов. Наибольший рост – в сфере финансовых услуг, консалтинга и прикладных исследований. Несмотря на значительный рост в сфере услуг, объемы торговли Великобритании в реальном выражении выросли всего на 1% в период с 2019 по 2024 год по сравнению с ростом на 8% в странах "Большой семерки" (G7) и в Евросоюзе, пишет газета.
https://1prime.ru/20250721/putin-859735450.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95b3dc4d161de26e54f8e73701d6a68c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, услуги, экспорт
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, услуги, экспорт
20:33 28.07.2025 (обновлено: 20:34 28.07.2025)
 
СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии

FT: услуги превысили товары в экспорте Великобритании почти на 20 процентов

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных 59%, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
"Товары составили 40,8% от общего объема экспорта Великобритании за год по май, что ниже примерно двух третей в 2000 году и является самым низким показателем за всю историю, согласно анализу Financial Times данных Бюро национальной статистики... Экспорт услуг, напротив, достиг рекордных 59,2% от общего объема экспорта Великобритании", - пишет издание.
За год по май 2025 стоимость экспорта товаров в годовом выражении упала на 5,4%, а доля экспорта услуг за тот же период выросла на 7,3%, говорится в статье.
Как пишет Financial Times, наибольшее снижение стоимости наблюдалось в экспорте сырой нефти, автомобилей, машинного оборудования и химических продуктов. Наибольший рост – в сфере финансовых услуг, консалтинга и прикладных исследований.
Несмотря на значительный рост в сфере услуг, объемы торговли Великобритании в реальном выражении выросли всего на 1% в период с 2019 по 2024 год по сравнению с ростом на 8% в странах "Большой семерки" (G7) и в Евросоюзе, пишет газета.
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Усадить Путина". В Британии решились на коварный план против России
21 июля, 08:24
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯуслугиэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала