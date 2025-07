https://1prime.ru/20250728/velikobritaniya-860038316.html

СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии

СМИ рассказали, на сколько услуги превысили товары в экспорте Британии

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Доля товаров в экспорте Великобритании упала до рекордно низкого уровня за всю историю и составила почти 41%, при этом экспорт услуг увеличился до рекордных 59%, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. "Товары составили 40,8% от общего объема экспорта Великобритании за год по май, что ниже примерно двух третей в 2000 году и является самым низким показателем за всю историю, согласно анализу Financial Times данных Бюро национальной статистики... Экспорт услуг, напротив, достиг рекордных 59,2% от общего объема экспорта Великобритании", - пишет издание. За год по май 2025 стоимость экспорта товаров в годовом выражении упала на 5,4%, а доля экспорта услуг за тот же период выросла на 7,3%, говорится в статье. Как пишет Financial Times, наибольшее снижение стоимости наблюдалось в экспорте сырой нефти, автомобилей, машинного оборудования и химических продуктов. Наибольший рост – в сфере финансовых услуг, консалтинга и прикладных исследований. Несмотря на значительный рост в сфере услуг, объемы торговли Великобритании в реальном выражении выросли всего на 1% в период с 2019 по 2024 год по сравнению с ростом на 8% в странах "Большой семерки" (G7) и в Евросоюзе, пишет газета.

