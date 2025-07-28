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В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов

В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов

Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:00+0300

2025-07-28T21:00+0300

2025-07-28T21:00+0300

политика

госдума

вейпы

импорт

производство

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - ПРАЙМ. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции. "Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов. Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.

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госдума, вейпы, импорт, производство