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В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов - 28.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов
В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов - 28.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов
Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T21:00+0300
2025-07-28T21:00+0300
политика
госдума
вейпы
импорт
производство
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - ПРАЙМ. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции. "Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов. Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.
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госдума, вейпы, импорт, производство
Политика, Госдума, вейпы, импорт, производство
21:00 28.07.2025
 
В Госдуме выступили с оригинальной инициативой в отношении вейпов

Леонов: продажу и ввоз вейпов в РФ нужно запретить, но оставить их производство

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк#Электронная сигарета
#Электронная сигарета - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - ПРАЙМ. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции.
"Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов.
Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.
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