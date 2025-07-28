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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Трампа в Китае

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Трампа в Китае - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Трампа в Китае

Если американский лидер Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет президент России Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:46+0300

2025-07-28T12:46+0300

2025-07-28T12:50+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

китай

встреча

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Если американский лидер Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет президент России Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай - ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государства окажутся в одном городе", - сказал Песков журналистам. Кроме того, Песков отметил, что Москва по-прежнему придерживается мнения, что перед встречей Путина и Трампа необходимо провести работу на экспертном уровне."Сначала нужно подготовиться, нужно уже сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот", - заявил он.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент не ведется предметной подготовки к потенциальной встрече российского и американского лидеров.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, китай, встреча