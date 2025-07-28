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Премьер Японии подтвердил намерение остаться на посту после выборов - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Премьер Японии подтвердил намерение остаться на посту после выборов
Премьер Японии подтвердил намерение остаться на посту после выборов - 28.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Японии подтвердил намерение остаться на посту после выборов
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил свое намерение остаться на посту после неудачных парламентских выборов, однако заявил, что примет соответствующее | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:02+0300
2025-07-28T16:02+0300
политика
япония
выборы
премьер-министр
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил свое намерение остаться на посту после неудачных парламентских выборов, однако заявил, что примет соответствующее решение о своём будущем, основываясь на мнениях своих однопартийцев. "Я хочу продолжить выполнять свои обязанности", - приводит телеканал NHK слова премьера с пресс-конференции по итогам заседания членов правящей Либерально-демократической партии обеих палат парламента. Исиба добавил, что в понедельник между парламентариями состоялась обстоятельная дискуссия, в ходе которой мнения разделились. Премьер подчеркнул, что будет принимать решение о своей дальнейшей судьбе на основе высказанных мнений. После провального выступления правящей коалиции Японии и ее главной силы Либерально-демократической партии на прошедших 20 июля выборах в верхнюю палату парламента в самой партии обсуждается вопрос о том, должен ли глава партии и премьер-министр Исиба взять на себя ответственность и подать в отставку. На прошлой неделе в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьера после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе. В то же время сам премьер заявил о намерении продолжить работу на этом посту. Депутаты от ЛДП намерены обсудить результаты выборов и создать комиссию, которая в августе даст заключение об их итогах. На состоявшихся 20 июля выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий. Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии - 38 мест.
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япония, выборы, премьер-министр
Политика, ЯПОНИЯ, Выборы, премьер-министр
16:02 28.07.2025
 
Премьер Японии подтвердил намерение остаться на посту после выборов

Премьер Японии Исиба подтвердил намерение остаться на посту после неудачных выборов

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил свое намерение остаться на посту после неудачных парламентских выборов, однако заявил, что примет соответствующее решение о своём будущем, основываясь на мнениях своих однопартийцев.
"Я хочу продолжить выполнять свои обязанности", - приводит телеканал NHK слова премьера с пресс-конференции по итогам заседания членов правящей Либерально-демократической партии обеих палат парламента.
Исиба добавил, что в понедельник между парламентариями состоялась обстоятельная дискуссия, в ходе которой мнения разделились. Премьер подчеркнул, что будет принимать решение о своей дальнейшей судьбе на основе высказанных мнений.
После провального выступления правящей коалиции Японии и ее главной силы Либерально-демократической партии на прошедших 20 июля выборах в верхнюю палату парламента в самой партии обсуждается вопрос о том, должен ли глава партии и премьер-министр Исиба взять на себя ответственность и подать в отставку.
На прошлой неделе в японских СМИ появилась информация о возможной отставке премьера после провала партии на выборах в воскресенье. Сообщалось, что решение будет принято до конца июля или в августе. В то же время сам премьер заявил о намерении продолжить работу на этом посту. Депутаты от ЛДП намерены обсудить результаты выборов и создать комиссию, которая в августе даст заключение об их итогах.
На состоявшихся 20 июля выборах в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла 19 мест, в результате она лишилась большинства в верхней палате. Теперь у правящей коалиции 122 из 248 мест, в то время как до выборов ей принадлежало 141 место. Оппозиция, напротив, значительно увеличила свое присутствие в верхней палате. Сейчас оппозиционным партиям и независимым депутатам принадлежит 126 из 248 мест.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
Но ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате, у нее 101 депутатский портфель с учетом тех депутатских мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии - 38 мест.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
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