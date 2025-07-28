https://1prime.ru/20250728/yuan-860023950.html
ЦБ 25 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
ЦБ 25 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей - 28.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ 25 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 июля составил 9,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:59+0300
2025-07-28T10:59+0300
2025-07-28T10:59+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 июля составил 9,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20250725/tsb-859942974.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии, юань
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, юань
ЦБ 25 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
ЦБ с расчетами 25 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 июля составил 9,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету