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Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T11:55+0300
2025-07-28T11:55+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,11 рубля. В самом начале торгов он демонстрировал снижение на 3 копейки. "Пара "юань-рубль" закрепилась выше 11. Не исключаем тест этой отметки уже сверху вниз, после чего ослабление рубля может чуть усилиться. Однако... причин для резкого или сильного падения курса рубля нет", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рублёвое предложение может остаться повышенным, на фоне высокого дефицита бюджета и усиления спроса на кредит. Следствием может стать умеренное смещение курс рубля к более высоким уровням: в район 12 рублей за юань наконец года", - комментирует Денис Попов из ПСБ. На предстоящей неделе мы сохраняем целевой диапазон курса 10,8-11,3 рубля за юань, ждём закрепления курсовых котировок в его верхней части - выше отметки 11 рублей за юань, заключил эксперт.
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юань, рубль, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок
11:55 28.07.2025
 
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту в первые часы торгов понедельника

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника переходит к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,11 рубля. В самом начале торгов он демонстрировал снижение на 3 копейки.
"Пара "юань-рубль" закрепилась выше 11. Не исключаем тест этой отметки уже сверху вниз, после чего ослабление рубля может чуть усилиться. Однако... причин для резкого или сильного падения курса рубля нет", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Рублёвое предложение может остаться повышенным, на фоне высокого дефицита бюджета и усиления спроса на кредит. Следствием может стать умеренное смещение курс рубля к более высоким уровням: в район 12 рублей за юань наконец года", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
На предстоящей неделе мы сохраняем целевой диапазон курса 10,8-11,3 рубля за юань, ждём закрепления курсовых котировок в его верхней части - выше отметки 11 рублей за юань, заключил эксперт.
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