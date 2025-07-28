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Курс юаня к рублю на Мосбирже в понедельник обновил максимумы с мая

Курс юаня к рублю на Мосбирже в понедельник обновил максимумы с мая - 28.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже в понедельник обновил максимумы с мая

Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем усилил рост, обновляя максимумы с мая – выше 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:08+0300

2025-07-28T17:08+0300

2025-07-28T17:08+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем усилил рост, обновляя максимумы с мая – выше 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.56 мск рос на 22 копейки (+1,98%) - до 11,28 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,03-11,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,9 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,171 против 7,175 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется почти на этом же уровне. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,24 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели усилил резко рост по отношению к рублю. Немного "постояв" на предыдущем максимуме в районе 11,15 рубля, курс продолжил обновлять максимумы за два месяца и уже тестирует уровень 11,2 рубля. Участники рынка среди прочего отыгрывают геополитический негатив. "Кроме завершения налогового периода июля, давление на курс рубля может оказывать фактор геополитики. Президента США в понедельник заявил о том, что он принял решение сократить срок в 50 дней, который ранее предоставил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Подобная риторика увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций. Они могут затронуть поставки нашей нефти, что сократит и без того ограниченный приток иностранной валюты от экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,13% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,22% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Ослабление рубля может быть связано с завершением активной фазы подготовки к уплате налогов и дивидендов, а также с ростом спроса на иностранную валюту из-за сезонности и ожидаемого снижения рублевых процентных ставок, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Также не исключено, что ослабление рубля связано с повышенной геополитической неопределенностью", - добавляет она. Юань вышел вверх из двухмесячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля, отмечает Бабин. "Следующей целью восстановления китайской валюты может стать трехмесячная вершина, находящаяся немного ниже уровня 11,5 рубля", - заявляет он.

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юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа