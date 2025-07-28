https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860020821.html
"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение
"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение
Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский опасается потерять власть из-за неудач ВСУ на фронте, вызванных успешными действиями | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:30+0300
2025-07-28T08:30+0300
2025-07-28T08:30+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский опасается потерять власть из-за неудач ВСУ на фронте, вызванных успешными действиями российской армии."И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными (Украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп неохотно оказывает помощь Киеву, так как больше сосредоточен на внутренних проблемах своей страны и тарифных войнах.Кроме того, Макгрегор напомнил, что Трамп давал предвыборные обещания, однако его переменчивая политика может свидетельствовать о желании дистанцироваться от конфликта на Украине.Ранее, в среду, издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении деятельности антикоррупционных органов на Украине снижает мотивацию солдат ВСУ к борьбе.5 июня Министерство обороны России опубликовало заявление украинского военнопленного, в котором тот рассказал о нежелании бойцов ВСУ воевать, поскольку те считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского — Елены Зеленской.
https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860010106.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, всу
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение
Полковник Макгрегор: Зеленского пугает возможность лишиться власти из-за провала ВСУ
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский опасается потерять власть из-за неудач ВСУ на фронте, вызванных успешными действиями российской армии.
"И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными (Украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил Макгрегор в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп неохотно оказывает помощь Киеву, так как больше сосредоточен на внутренних проблемах своей страны и тарифных войнах.
Кроме того, Макгрегор напомнил, что Трамп давал предвыборные обещания, однако его переменчивая политика может свидетельствовать о желании дистанцироваться от конфликта на Украине.
Ранее, в среду, издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении деятельности антикоррупционных органов на Украине снижает мотивацию солдат ВСУ к борьбе.
5 июня Министерство обороны России опубликовало заявление украинского военнопленного, в котором тот рассказал о нежелании бойцов ВСУ воевать, поскольку те считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского — Елены Зеленской.
"Тянет за собой". В Раде поставили диагноз Зеленскому