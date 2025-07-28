https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860020821.html

"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение

"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Начало конца": в США выяснили, чего боится Зеленский и его окружение

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский опасается потерять власть из-за неудач ВСУ на фронте, вызванных успешными действиями | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T08:30+0300

2025-07-28T08:30+0300

2025-07-28T08:30+0300

политика

украина

киев

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский опасается потерять власть из-за неудач ВСУ на фронте, вызванных успешными действиями российской армии."И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными (Украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп неохотно оказывает помощь Киеву, так как больше сосредоточен на внутренних проблемах своей страны и тарифных войнах.Кроме того, Макгрегор напомнил, что Трамп давал предвыборные обещания, однако его переменчивая политика может свидетельствовать о желании дистанцироваться от конфликта на Украине.Ранее, в среду, издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении деятельности антикоррупционных органов на Украине снижает мотивацию солдат ВСУ к борьбе.5 июня Министерство обороны России опубликовало заявление украинского военнопленного, в котором тот рассказал о нежелании бойцов ВСУ воевать, поскольку те считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского — Елены Зеленской.

https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860010106.html

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украина, киев, владимир зеленский, всу