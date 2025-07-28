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"Один путь": Дубинский рассказал о планах США на Зеленского
"Один путь": Дубинский рассказал о планах США на Зеленского - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Один путь": Дубинский рассказал о планах США на Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США настроены на отстранение Владимира... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:46+0300
2025-07-28T08:46+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти."Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в июле, ссылаясь на источники, сообщил о планах смены власти на Украине, где бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.Срок полномочий нынешнего главы киевского режима завершился 20 мая прошлого года. Тогда выборы отменили из-за введенного на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" утверждая, что рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Выборы
"Один путь": Дубинский рассказал о планах США на Зеленского
Дубинский: США твердо настроены на отстранение Зеленского от власти
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти.
"Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в июле, ссылаясь на источники, сообщил о планах смены власти на Украине, где бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.
Срок полномочий нынешнего главы киевского режима завершился 20 мая прошлого года. Тогда выборы отменили из-за введенного на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" утверждая, что рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов.
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