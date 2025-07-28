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"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти
"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти
Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленской готов пойти на жертвы в рядах ВСУ, чтобы сохранить политический контроль над... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T09:21+0300
2025-07-28T09:21+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
всу
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленской готов пойти на жертвы в рядах ВСУ, чтобы сохранить политический контроль над Украиной и остаться у власти."Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии &lt;..&gt;, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал Меркурис на YouTube.По его словам, потеря столицы поставит под сомнение легитимность главы киевского режима и сделает его положение зависимым от поддержки Запада, которая уже не будет гарантирована.Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая прошлого года. Тогда выборы были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине.В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг упал до четырех процентов.
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украина, владимир зеленский, запад, всу, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ВСУ, США, Дональд Трамп
09:21 28.07.2025
 
"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти

Меркурис: ради власти Зеленский готов пожертвовать ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленской готов пойти на жертвы в рядах ВСУ, чтобы сохранить политический контроль над Украиной и остаться у власти.
"Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал Меркурис на YouTube.
По его словам, потеря столицы поставит под сомнение легитимность главы киевского режима и сделает его положение зависимым от поддержки Запада, которая уже не будет гарантирована.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая прошлого года. Тогда выборы были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг упал до четырех процентов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДВСУСШАДональд Трамп
 
 
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