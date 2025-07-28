https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860021816.html

"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти

"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Сохранить контроль": на Западе узнали, на что готов Зеленский ради власти

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленской готов пойти на жертвы в рядах ВСУ, чтобы сохранить политический контроль над... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T09:21+0300

2025-07-28T09:21+0300

2025-07-28T09:21+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленской готов пойти на жертвы в рядах ВСУ, чтобы сохранить политический контроль над Украиной и остаться у власти."Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал Меркурис на YouTube.По его словам, потеря столицы поставит под сомнение легитимность главы киевского режима и сделает его положение зависимым от поддержки Запада, которая уже не будет гарантирована.Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая прошлого года. Тогда выборы были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине.В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг упал до четырех процентов.

https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860020821.html

украина

запад

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украина, владимир зеленский, запад, всу, сша, дональд трамп