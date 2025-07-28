https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860030277.html

"Шоумен". На Западе раскрыли, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

"Шоумен". На Западе раскрыли, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Шоумен". На Западе раскрыли, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил, что Владимир Зеленский стремится... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:04+0300

2025-07-28T15:04+0300

2025-07-28T15:04+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

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встреча

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил, что Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью "покрасоваться" перед западными спонсорами."Зеленский – шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами", — сообщил Прауд.Он также добавил, что таким образом глава киевского режима пытается опровергнуть обвинения в отсутствии легитимности своей власти.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, 25 июля прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметив, что за 30 дней сложно выполнить всю необходимую подготовительную работу.По его словам, встреча на высшем уровне должна окончательно урегулировать конфликт и закрепить достигнутые договоренности, которые предварительно должны быть согласованы экспертами. Кроме того, Песков подчеркнул, что позиции России и Украины по проектам меморандумов кардинально различаются, и их невозможно сиюминутно сблизить.

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украина, владимир зеленский, запад, россия, владимир путин, встреча