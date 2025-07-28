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Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в 135 миллионов тонн
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в 135 миллионов тонн - 28.07.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в 135 миллионов тонн
Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T09:31+0300
2025-07-28T09:31+0300
2025-07-28T09:31+0300
минсельхоз
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россия
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там. "В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве. "Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.
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минсельхоз, сельское хозяйство, россия, зерно, урожай
Минсельхоз, Сельское хозяйство, РОССИЯ, зерно, урожай
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в 135 миллионов тонн
Минсельхоз: прогноз урожая зерна при хорошей погоде сохраняется на уровне 135 млн тонн
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там.
"В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве.
"Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.
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