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Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский" - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский"
Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский" - 28.07.2025, ПРАЙМ
Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский"
Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:07+0300
2025-07-28T20:07+0300
происшествия
аэропорт жуковский
работа
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".
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аэропорт жуковский, работа
Происшествия, аэропорт Жуковский, работа
20:07 28.07.2025
 
Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский"

Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, сбой не вызвал нарушений

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля
19:59
 
Происшествияаэропорт Жуковскийработа
 
 
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