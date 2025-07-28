https://1prime.ru/20250728/zhukovskiy-860037871.html

Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский"

Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский" - 28.07.2025, ПРАЙМ

Восстановлена работа сайта аэропорта "Жуковский"

Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T20:07+0300

2025-07-28T20:07+0300

2025-07-28T20:07+0300

происшествия

аэропорт жуковский

работа

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860037616.html

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аэропорт жуковский, работа