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Золото слабо дорожает в понедельник

Золото слабо дорожает в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ

Золото слабо дорожает в понедельник

Стоимость золота в понедельник утром растет в ожидании инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных. | 28.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет в ожидании инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных. По состоянию на 7.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,56 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 397,06 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,07% - до 38,338 доллара за унцию. "В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких колебаний цен на золото. Инвесторы переключают внимание на ключевую неделю, связанную с монетарной политикой США и макроэкономическими данными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi). В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%. Также в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.

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