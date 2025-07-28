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Золото слабо дорожает в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/zoloto-860020512.html
Золото слабо дорожает в понедельник
Золото слабо дорожает в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает в понедельник
Стоимость золота в понедельник утром растет в ожидании инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:06+0300
2025-07-28T08:06+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет в ожидании инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных. По состоянию на 7.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,56 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 397,06 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,07% - до 38,338 доллара за унцию. "В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких колебаний цен на золото. Инвесторы переключают внимание на ключевую неделю, связанную с монетарной политикой США и макроэкономическими данными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi). В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%. Также в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
08:06 28.07.2025
 
Золото слабо дорожает в понедельник

Стоимость золота в понедельник растет в ожидании решений ФРС США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет в ожидании инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных.
По состоянию на 7.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,56 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 397,06 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,07% - до 38,338 доллара за унцию.
"В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких колебаний цен на золото. Инвесторы переключают внимание на ключевую неделю, связанную с монетарной политикой США и макроэкономическими данными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi).
В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровни в 4,25-4,5%.
Также в пятницу станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
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26 июля, 09:04
 
Экономиказолотоцены на золотоРынокТорги
 
 
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